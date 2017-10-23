BRIEF-BinckBank Q3 net interest income amounts to ‍​7.6 million euros

Oct 23 (Reuters) - BINCKBANK NV:
* Q3 TOTAL INCOME FROM OPERATING ACTIVITIES EUR 35.0 MILLION VERSUS EUR 35.4 MILLION IN Q2
* ADJUSTED NET EARNINGS PER SHARE FOR 17YTD EUR 0.36 (16YTD EUR 0.34) AND FOR 17Q3 EUR 0.13
* NET INTEREST INCOME INCREASED IN 2017 DUE TO INVESTMENT IN MORTGAGE RIGHTS
* END-Q3 CAPITAL RATIO OF 30.7 PERCENT VERSUS 33.2 PERCENT YEAR AGO
* Q3 ADJUSTED NET RESULT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS EUR 9.0 MILLION
* END-Q3 CAPITAL RATIO OF 30.7 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)