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#Healthcare
January 5, 2018 / 12:39 PM / a day ago

BRIEF-Biohit Distributor Invests In Production Capacity Increase

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Biohit Oyj:

* REG-BIOHIT OYJ’S COMMENTS ON ITS CHINESE DISTRIBUTOR’S ANNOUNCEMENT

* ‍BIOHIT HEALTHCARE (HEFEI) CO. LTD HAS ANNOUNCED THAT IT WILL EXPAND ITS GASTROPANEL PRODUCTION CAPACITY​

* ANNOUNCED INVESTMENT TO INCREASE PRODUCTION CAPACITY IS SUBSTANTIAL, APPROXIMATELY 38.4 MILLION EUROS

* ‍SAYS AS A RESULT OF INVESTMENT, PRODUCTION CAPACITY CAN BE INCREASED TO PRODUCE 75 MILLION TESTS YEARLY​

* SAYS ‍CANNOT ESTIMATE IMPACT OF INVESTMENT ON BIOHIT OYJ‘S LATER RESULTS.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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