BRIEF-Biomerieux FY ‍Sales Rise 10.2 Pct To EUR 2,288 Million

Jan 23 (Reuters) - BIOMERIEUX SA:
* SALES MOMENTUM IN 2017 WITH 10.2% GROWTH IN SALES TO EUR 2,288 MILLION IN SALES
* NET DEBT AMOUNTED TO EUR 156 MILLION AT DECEMBER 31, 2017, VERSUS EUR 275 MILLION AT DECEMBER 31, 2016.
* EXPECTS CONTRIBUTIVE OPERATING INCOME BEFORE NON-RECURRING ITEMS TO BE IN LINE WITH ITS PREVIOUS TARGET
* CHANGE IN FEDERAL INCOME TAX RATE WILL IMPACT FISCAL YEAR 2017 WITH A NON-RECURRING AND NON-CASH BENEFIT OF AROUND EUR 30 MLN
* BIOMÉRIEUX ESTIMATES EFFECTIVE TAX RATE IN 2018 AT BETWEEN 24% AND 26% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)