BRIEF-Biotest FY Revenue Falls To EUR 378.1 Mln On Recall Of Human Albumin

Feb 27 (Reuters) - BIOTEST AG:
* DGAP-ADHOC: BIOTEST AG: BIOTEST REACHES FY 2017 EBIT GUIDANCE
* MAIN REASON FOR DECLINE IN REVENUE WAS RECALL OF HUMAN ALBUMIN
* 2017 REVENUE OF EUR 378.1 MILLION IN CONTINUING OPERATIONS, COMPARED TO EUR 408.0 MILLION IN PREVIOUS YEAR
* ONE-OFF EXPENSES IN AMOUNT OF EUR 37.7 MILLION HAD A NEGATIVE IMPACT ON EBIT OF CONTINUING OPERATIONS
* EBIT IN CONTINUING OPERATIONS AMOUNTED TO EUR -9.3 MILLION IN 2017 AFTER EUR 35.2 MILLION IN PREVIOUS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)