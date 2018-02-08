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February 8, 2018 / 6:09 PM / a day ago

BRIEF-Biotest says Tiancheng to enter into domination agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Biotest Ag:

* DGAP-ADHOC: BIOTEST AG: TIANCHENG INTENDS TO ENTER INTO A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT WITH BIOTEST AG

* SAYS ‍TIANCHENG INTENDS TO ENTER INTO A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT WITH BIOTEST AG​

* SAYS ‍TIANCHENG HAS ASKED TO ENTER INTO NEGOTIATIONS​

* SAYS ‍EXPECTS THAT CASH COMPENSATION AND GUARANTEED DIVIDEND FOR MINORITY SHAREHOLDERS OF BIOTEST AG WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH STATUTORY REQUIREMENTS AND ON BASIS OF A PENDING EVALUATION OF COMPANY​

* SAYS ‍INTENDED DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT REQUIRES APPROVAL OF GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING OF BIOTEST AG​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Frankfurt newsroom)

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