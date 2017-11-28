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BRIEF-Biothera Pharmaceuticals Enters Cancer Immunotherapy Clinical Trial Collaboration Agreement
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#Regulatory News - Americas
November 28, 2017 / 2:24 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Biothera Pharmaceuticals Enters Cancer Immunotherapy Clinical Trial Collaboration Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Roche Holding Ag:

* BIOTHERA PHARMACEUTICALS ENTERS CANCER IMMUNOTHERAPY CLINICAL TRIAL COLLABORATION AGREEMENT

* ‍BIOTHERA PHARMACEUTICALS - ENTERED INTO CLINICAL TRIAL COLLABORATION AGREEMENT WITH GENENTECH INC ​

* ‍BIOTHERA PHARMACEUTICALS - AGREEMENT TO ASSESS SAFETY AND EFFICACY OF CO‘S IMPRIME PGG IN COMBINATION WITH GENENTECH‘S ATEZOLIZUMAB & BEVACIZUMAB

* ‍BIOTHERA PHARMACEUTICALS - GENENTECH WILL CONDUCT MULTICENTER, WHICH WILL ENROLL APPROXIMATELY 40 PATIENTS IN INITIAL PHASE OF STUDY​

* BIOTHERA PHARMACEUTICALS - COLLABORATION INCLUDES TESTING EXPERIMENTAL COMBINATION IN MORPHEUS, ROCHE‘S CANCER IMMUNOTHERAPY DEVELOPMENT PLATFORM​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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