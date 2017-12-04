FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Blackrock Strategist Richard Turnill Comments On The U.S. Treasury Yield Curve‍​
Sections
Featured
Facebook rolls out messenger app for kids under 13
Technology
Facebook rolls out messenger app for kids under 13
England lose openers after steady start to Adelaide chase
Sport
England lose openers after steady start to Adelaide chase
The battle against Islamic State
wider image
The battle against Islamic State
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 4, 2017 / 5:04 PM / in 16 hours

BRIEF-Blackrock Strategist Richard Turnill Comments On The U.S. Treasury Yield Curve‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Blackrock Inc Strategist Richard Turnill :

* BLACKROCK INC STRATEGIST RICHARD TURNILL ON THE U.S. TREASURY YIELD CURVE SAYS “TODAY’S FLATTER YIELD CURVE IS NOT A RECESSIONARY SIGNAL”‍​

* BLACKROCK‘S TURNILL SAYS ECONOMIC SLACK ANALYSIS GIVES CONVICTION THAT GLOBAL, U.S. ECONOMIC EXPANSION’S REMAINING LIFESPAN CAN BE MEASURED IN YEARS‍​

* ‍BLACKROCK‘S TURNILL SAYS OUTLOOK FOR GROWTH AND INFLATION SUPPORTS PREFERENCE FOR EQUITIES, INCLUDING CYCLICALS — DESPITE FLAT YIELD CURVE​

* BLACKROCK‘S TURNILL SAYS “WE COULD SEE LONG-TERM TREASURIES RISING A BIT FROM HERE ”‍​

* ‍BLACKROCK‘S TURNILL SAYS “WITHIN U.S. FIXED INCOME, WE LIKE TREASURY INFLATION-PROTECTED BONDS OVER NOMINAL GOVERNMENT DEBT”​ Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.