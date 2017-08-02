BRIEF-B&M European Value Retail SA acquires Heron Food

Aug 2 (Reuters) - B&M European Value Retail Sa
* ANNOUNCES ACQUISITION BY ITS SUBSIDIARY, EV RETAIL LIMITED, OF ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF HERON FOOD GROUP
* TOTAL ENTERPRISE VALUE OF TRANSACTION IS £152M INCLUDING DEBT ASSUMED OF HERON GROUP
* AN INITIAL CASH CONSIDERATION OF £112.1M WAS PAID BY B&M ON EXCHANGE AND COMPLETION OF ACQUISITION TODAY
* B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA - INITIAL CASH CONSIDERATION WAS SATISFIED FROM B&M'S EXISTING CASH RESOURCES AND FACILITIES
* BOARD EXPECTS ACQUISITION TO BE IMMEDIATELY EARNINGS ENHANCING
* MICHAEL HEUCK IS RETIRING FROM BUSINESS AS PLANNED, ANDREW AND DAVID HEUCK REMAIN IN EXISTING ROLES WITH HERON Source text for Eikon: Further company coverage: