BRIEF-BMO Financial Group Reports Q1 EPS Of C$1.43

Feb 27 (Reuters) - Bank Of Montreal:
* BMO FINANCIAL GROUP REPORTS NET INCOME OF $973 MILLION FOR FIRST QUARTER OF 2018
* QTRLY REPORTED REVENUE C$5,678 MILLION VERSUS. C$5,405 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$2.06, REVENUE VIEW C$5.51 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY PROVISIONS FOR CREDIT LOSSES OF $141 MILLION COMPARED WITH $167 MILLION IN THE PRIOR YEAR
* QTRLY NET INCOME INCLUDED C$425 MILLION CHARGE DUE TO REVALUATION OF U.S. NET DEFERRED TAX ASSET DUE TO U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT
* QTR-END COMMON EQUITY TIER 1 RATIO OF 11.1%
* QTRLY PROVISIONS FOR CREDIT LOSSES OF $141 MILLION, COMPARED WITH $167 MILLION IN PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)