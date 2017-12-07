FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-BNDES CEO says investment arm BNDESPar may sell part of its portfolio
Sections
Featured
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
Britain and EU make Brexit "breakthrough"
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
Special Report
Reuters Investigates
How Monsanto’s GM cotton sowed trouble in Africa
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 7, 2017 / 6:50 PM / Updated a day ago

BRIEF-BNDES CEO says investment arm BNDESPar may sell part of its portfolio

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social Bndes:

* BRAZIL‘S BNDES CEO SAYS MAY SELL AT LEAST 10 PERCENT OF SHARES OWNED BY INVESTMENT ARM BNDESPAR

* BRAZIL‘S BNDES CEO SAYS SALE OF SHARE PORTFOLIO OWNED BY INVESTMENT ARM BNDESPAR WILL BE GRADUAL

* BRAZIL‘S BNDES CEO SAYS SHARE PORTFOLIO OWNED BY BNDESPAR IS WORTH AROUND 60 BILLION REAIS

* BRAZIL‘S BNDES CEO SAYS PROCEEDS FROM SALE OF BNDESPAR PORTFOLIO WILL FUND BANK ACTIVITIES

* BRAZIL‘S BNDES CEO SAYS INVESTMENT ARM BNDESPAR MAY SELL JBS SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Tatiana Bautzer)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.