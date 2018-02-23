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February 23, 2018 / 10:42 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Boeing Issues $1.4 Bln In Aggregate Principal Amount Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Boeing Co:

* BOEING - $350 MILLION SENIOR NOTES BEAR INTEREST AT RATE OF 2.800% PER ANNUM AND WILL MATURE ON MARCH 1, 2023​

* BOEING - $350 MILLION SENIOR NOTES BEAR INTEREST AT RATE OF 3.250% PER ANNUM AND WILL MATURE ON MARCH 1, 2028

* BOEING - $350 MILLION SENIOR NOTES BEAR INTEREST AT RATE OF 3.550% PER ANNUM AND WILL MATURE ON MARCH 1, 2038

* BOEING - $350 MILLION SENIOR NOTES BEAR INTEREST AT RATE OF 3.625% PER ANNUM AND WILL MATURE ON MARCH 1, 2048 - SEC FILING

* BOEING - ON FEBRUARY 23, CO ISSUED $1.4 BILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES Source: (bit.ly/2EP9ETC) Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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