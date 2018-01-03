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BRIEF-Bombardier To Provide 54 Additional Twindexx Vario Double-Deck Coaches To Israel Railways
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January 3, 2018 / 2:41 PM / a day ago

BRIEF-Bombardier To Provide 54 Additional Twindexx Vario Double-Deck Coaches To Israel Railways

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Bombardier Inc:

* BOMBARDIER TO PROVIDE 54 ADDITIONAL TWINDEXX VARIO DOUBLE-DECK COACHES TO ISRAEL RAILWAYS

* BOMBARDIER - DELIVERY OF NEW COACHES IS SCHEDULED TO BE COMPLETED BY AUGUST 2020

* BOMBARDIER- CALL-OFF IS PART OF A FRAMEWORK AGREEMENT SIGNED IN OCTOBER 2010 AND IS VALUED AT ABOUT 104 MILLION EURO ($126 MILLION)

* BOMBARDIER-BOMBARDIER TRANSPORTATION SIGNED CONTRACT ON DEC 31 TO GIVE 54 ADDITIONAL BOMBARDIER TWINDEXX VARIO DOUBLE-DECK COACHES TO ISRAEL RAILWAYS Source text for Eikon: Further company coverage:

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