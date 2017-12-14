BRIEF-Bone Therapeutics Launches Equity Placement

Dec 14 (Reuters) - Bone Therapeutics:
* ANNOUNCES LAUNCH OF A PRIVATE PLACEMENT TO RAISE APPROXIMATELY EUR 8 MILLION VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING
* WILL ANNOUNCE RESULTS OF OFFERING AS SOON AS POSSIBLE AFTER CLOSING OF BOOK BUILDING
* TRADING IN CO‘S SHARES TO BE SUSPENDED DURING BOOK BUILDING PERIOD
* TRADING TO RESUME FOLLOWING PUBLICATION OF RESULTS OF OFFERING
* BRYAN, GARNIER & CO IS ACTING AS SOLE GLOBAL COORDINATOR AND JOINT BOOKRUNNER
* KBC SECURITIES NV IS ACTING AS JOINT BOOKRUNNER FOR PLACEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)