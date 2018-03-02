BRIEF-Boralex Reports Q4 Earnings Per Share C$0.32

March 2 (Reuters) - Boralex Inc:
* BORALEX GENERATES STRONG RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2017
* CORPORATION EXPECTS TO GROW INSTALLED CAPACITY BY 120 MW OR 8% DURING FISCAL 2018
* IN TOTAL, BORALEX GENERATED 871 GWH (1,042 GWH) OF ELECTRICITY IN Q4 COMPARED WITH 596 GWH (730 GWH)
* QTRLY IFRS REVENUES FROM ENERGY SALES $129 MILLION VERSUS $74 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.24 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)