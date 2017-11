Nov 6 (Reuters) - BVB:

* ANNOUNCES PRELIMINARY RESULTS FOR THE FIRST QUARTER (Q 1) OF THE FISCAL YEAR 2017/2018

* Q1 ‍REVENUES UP BY EUR 98.0 M. (I.E. 77.3%) TO EUR 224.8 M. (PREVIOUS YEAR EUR 126.8 M.)​

* Q1 ‍EBITDA AMOUNTED EUR 81.4M. (PREVIOUS Q1 EUR 40.1 M.)​

* ‍Q1 EBIT AMOUNTED EUR 62.5 M. (PREVIOUS YEAR EUR 24.1 M.)​

* ‍EARNINGS AMOUNTED EUR 52.6 M. IN Q1 (PREVIOUS YEAR EUR 20.7 M.)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)