BRIEF-Boston Properties Announces New Project Virginia

Feb 28 (Reuters) - Boston Properties Inc:
* BOSTON PROPERTIES ANNOUNCES NEW PROJECT IN RESTON, VIRGINIA
* BOSTON PROPERTIES INC - ENTERED INTO A BINDING LEASE AGREEMENT WITH FANNIE MAE AT ITS RESTON GATEWAY PROJECT IN RESTON, VIRGINIA
* BOSTON PROPERTIES - FANNIE MAE TO LEASE ABOUT 850,000 RENTABLE SQUARE FEET OUT OF ABOUT 1 MILLION RENTABLE SQUARE FEET TO BE CONSTRUCTED ON PROPERTY
* BOSTON PROPERTIES INC - FANNIE MAE INTENDS TO OCCUPY BUILDINGS BEGINNING IN 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: