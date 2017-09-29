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BRIEF-Bowler Metcalf says "critically appraising" continued involvement in beverages business​
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#Consumer Products & Retail News
September 29, 2017 / 5:15 AM / in 20 days

BRIEF-Bowler Metcalf says "critically appraising" continued involvement in beverages business​

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 29 (Reuters) - Bowler Metcalf Ltd

* ‍FINAL GROSS CASH DIVIDEND, AS DEFINED BY INCOME TAX ACT, OF 22.7 CENTS PER SHARE (“CPS”) FOR YEAR ENDED 30 JUNE 2017 (2016: 18.4 CPS) HAS BEEN DECLARED​

* ‍ECONOMIC REALITIES OF SOUTH AFRICA DEMAND A FOCUSSED MANAGEMENT APPROACH​

* ‍MANAGEMENT IS CRITICALLY APPRAISING ITS CONTINUED INVOLVEMENT IN BEVERAGES BUSINESS​

* BOWLER METCALF- SOFTBEV HAS BEEN CAUSE FOR MUCH SPECULATION. ECONOMIC REALITIES DAMPENED MERGER PROJECTIONS THEREFORE SLOWING PROGRESS, PARTICULARLY IN GAUTENG MARKET​

* FY ‍REVENUE 580,7 MILLION RAND VERSUS 499,4 MILLION RAND​

* ‍FY LOSS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS 1,29 CENTS VERSUS PROFIT PER SHARE OF 88,86 CENTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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