BRIEF-Brady Corp Q2 Sales Rose 7.4 Pct To $287.8 Mln

Feb 22 (Reuters) - Brady Corp:
* BRADY CORPORATION REPORTS FISCAL 2018 SECOND QUARTER RESULTS AND INCREASES ITS FISCAL 2018 EPS GUIDANCE
* EARNINGS PER DILUTED CLASS A NONVOTING COMMON SHARE WERE $0.08 IN Q2 OF FISCAL 2018
* BRADY-Q2 RESULTS WERE REDUCED BY ABOUT$0.40 PER DILUTED CLASS A NONVOTING COMMON SHARE DUE TO TAX CHARGES PRIMARILY RELATED TO U.S. TAX LEGISLATION
* INCREASING FISCAL 2018 EARNINGS PER DILUTED CLASS A NONVOTING COMMON SHARE GUIDANCE TO $1.90 TO $2.00 EXCLUSIVE OF TAX CHARGES
* Q2 REVENUE VIEW $277.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $20 MILLION DURING YEAR ENDING JULY 31, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: