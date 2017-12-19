FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bridgeline Digital Q4 Revenue Rose 13.7 Pct To $4.2 Mln
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
December 19, 2017 / 9:18 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Bridgeline Digital Q4 Revenue Rose 13.7 Pct To $4.2 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Bridgeline Digital Inc:

* BRIDGELINE DIGITAL ANNOUNCES 13.7% INCREASE IN REVENUE FOR FOURTH QUARTER OF FISCAL 2017

* Q4 REVENUE ROSE 13.7 PERCENT TO $4.2 MILLION

* - FOR FISCAL 2018, COMPANY EXPECTS REVENUE TO BE HIGHER THAN $16.3 MILLION THAT WAS REPORTED FOR FISCAL 2017

* - MANAGEMENT EXPECTS TO GENERATE POSITIVE ADJUSTED EBITDA FOR FULL YEAR FISCAL 2018

* QTRLY NET LOSS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS $0.10

* QTRLY NON-GAAP ADJUSTED NET LOSS PER DILUTED SHARE $0.02 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.