FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
North Korea
The Trump Effect
Russia
Detained in Myanmar
Technology
Sport
Commentary
Regulatory News - Americas
March 9, 2018 / 6:40 PM / in 15 hours

BRIEF-Brigade Capital Management Says On March 8, The Brigade Funds Filed Shareholder Action Against Kindred Healthcare's Board

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Brigade Capital Management :

* BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT SAYS ON MARCH 8 THE BRIGADE FUNDS FILED SHAREHOLDER ACTION AGAINST THE KINDRED HEALTHCARE’S BOARD - SEC FILING

* BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT-BRIGADE FUNDS’ SHAREHOLDER ACTION SEEKS TO PRELIMINARILY,PERMANENTLY ENJOIN PROPOSED DEAL OF KINDRED HEALTHCARE BY CONSORTIUM‍‍​

* BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP REPORTS 5.7 PERCENT STAKE IN KINDRED HEALTHCARE AS OF MARCH 8, 2018- SEC FILING Source text : ( bit.ly/2IdqIR0 ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.