FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Bright Horizons Family Solutions - Co's Units,Others, Entered Amendment To Credit Agreement
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
markets
Take Five - World markets themes for the week ahead
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Jobs
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Corbyn pay row shows costs of bank excess
Commentary
Corbyn pay row shows costs of bank excess
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
December 1, 2017 / 9:49 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Bright Horizons Family Solutions - Co's Units,Others, Entered Amendment To Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Bright Horizons Family Solutions Inc :

* BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS-ON NOV 30, CO‘S UNITS,OTHERS, ENTERED AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT WHICH AMENDED AGREEMENT DATED AS OF JAN 30, 2013​

* BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC - ‍ MATURITY DATE OF TERM LOAN FACILITY AND REVOLVING CREDIT FACILITY UNCHANGED - SEC FILING

* BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS-PURSUANT TO AMENDMENT, BORROWER REDUCED APPLICABLE RATES PER ANNUM FOR TERM LOAN FACILITY, REVOLVING CREDIT FACILITY​ Source text (bit.ly/2Ap09on) Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.