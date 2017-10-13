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BRIEF-Brimstone Investment and Stadio says agreement to ‍acquire MBS Education​
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October 13, 2017 / 8:34 AM / 8 days ago

BRIEF-Brimstone Investment and Stadio says agreement to ‍acquire MBS Education​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 13 (Reuters) - Brimstone Investment Corporation Ltd ‍​

* ‍BRIMSTONE AND STADIO HOLDINGS HAVE ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH COÖPERATIVE APOLLO GLOBAL NETHERLANDS U.A.​

* AGREEMENT INCLUDES WITH ‍COÖPERATIVE APOLLO GLOBAL NETHERLANDS U.A., ENCOSOLVE PROPRIETARY AND MBS EDUCATION INVESTMENTS

* AGREEMENT IS TO ‍ACQUIRE 100% OF ISSUED SHARE CAPITAL OF MBS EDUCATION​

* ‍PURCHASE CONSIDERATION PAYABLE FOR BRIMSTONE‘S 30% STAKE IN MILPARK IS R96 MILLION AND WILL BE SETTLED FROM EXISTING CASH RESOURCES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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