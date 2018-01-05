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BRIEF-Bristol-Myers Estimates Tax Reform To Result In Additional Net Tax Expense Of About $3 Bln In Q4
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January 5, 2018 / 9:55 PM / Updated a day ago

BRIEF-Bristol-Myers Estimates Tax Reform To Result In Additional Net Tax Expense Of About $3 Bln In Q4

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Bristol-Myers Squibb Co:

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - ESTIMATES THE IMPACT OF U.S. TAX REFORM TO RESULT IN ADDITIONAL NET TAX EXPENSE OF ABOUT $3 BILLION IN THE FOURTH QUARTER OF 2017‍​

* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - CURRENTLY ESTIMATES THE NET IMPACT OF U.S. TAX REFORM ON THE NON-GAAP TAX RATE AS ROUGHLY NEUTRAL IN 2018‍​

* BRISTOL-MYERS SAYS CHARGE TO IMPACT 2017 GAAP TAX RATE, EARNINGS PER SHARE GUIDANCE BUT NOT CO'S NON-GAAP GUIDANCE - SEC FILING Source text: (bit.ly/2CZ04Jw) Further company coverage:

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