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February 19, 2018 / 12:23 PM / a day ago

BRIEF-Britain's FCA And U.S. CFTC Sign Deal For FinTech Innovation

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Financial Conduct Authority

* UK‘S FCA- FCA AND US CFTC SIGN ARRANGEMENT TO COLLABORATE ON FINTECH INNOVATION

* UK‘S FCA- ARRANGEMENT COMMITS THE REGULATORS TO COLLABORATING AND SUPPORTING INNOVATIVE FIRMS THROUGH EACH OTHER’S FINTECH INITIATIVES

* UK‘S FCA- ARRANGEMENT FOCUSES ON INFORMATION-SHARING REGARDING FINTECH MARKET TRENDS AND DEVELOPMENTS

* UK'S FCA- ARRANGEMENT FACILITATES REFERRALS OF FINTECH COMPANIES INTERESTED IN ENTERING THE OTHERS’ MARKET Source text: bit.ly/2ois1F1

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