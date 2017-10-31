FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-British govt suggests reduction in maximum stake at gambling teriminal
Sections
Featured
Labour look to force government into publishing Brexit dossiers
The road to Brexit
Labour look to force government into publishing Brexit dossiers
Sony revives pet AI project with updated robot dog
Technology
Sony revives pet AI project with updated robot dog
Flame ignites Pyeongchang's story of fire and ice
Sport
Flame ignites Pyeongchang's story of fire and ice
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
October 31, 2017 / 7:26 AM / a day ago

BRIEF-British govt suggests reduction in maximum stake at gambling teriminal

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 31 (Reuters) - UK Government, Department for Digital, Culture, Media & Sport and Tracey:

* GOVERNMENT TO TAKE ACTION ON FIXED ODDS BETTING TERMINALS‍​

* GAMBLING MINISTER TRACEY CROUCH LAUNCHES 12-WEEK CONSULTATION ON STAKE REDUCTION TO BETTER PROTECT CONSUMERS AND COMMUNITIES

* ALSO ANNOUNCES MOVES TO ENSURE STRONGER PROTECTIONS AROUND ONLINE GAMBLING AND A NEW INDUSTRY-LED RESPONSIBLE GAMBLING ADVERTISING CAMPAIGN ‍​

* HERE WILL BE A PACKAGE OF MEASURES TAKING EFFECT TO STRENGTHEN PROTECTIONS AROUND ONLINE GAMBLING AND GAMBLING ADVERTISING

* HAS LAUNCHED A CONSULTATION ON A RANGE OF OPTIONS ON CUTTING MAXIMUM STAKES OF B2 GAMING MACHINES FROM £100 TO BETWEEN £50 AND £2‍​ Source text ID: (bit.ly/2zTa1Fu)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.