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BRIEF-Brookline Real Estate: Mandatory Public Takeover Offer To Accentro Real Estate Shareholders
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December 1, 2017 / 6:24 AM / in a day

BRIEF-Brookline Real Estate: Mandatory Public Takeover Offer To Accentro Real Estate Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Brookline Real Estate S.à r.l:

* DGAP-NEWS: BROOKLINE REAL ESTATE ANNOUNCES MANDATORY PUBLIC TAKEOVER OFFER TO ACCENTRO REAL ESTATE AG SHAREHOLDERS

* BROOKLINE REAL ESTATE- ‍CO HAS ATTAINED CONTROL OVER PUBLICLY-LISTED ACCENTRO​

* BROOKLINE REAL ESTATE- ‍ UNDER A MANDATORY PUBLIC TAKEOVER OFFER ALL ACCENTRO SHAREHOLDERS WILL BE ABLE TO TENDER THEIR SHARES TO CO​

* BROOKLINE REAL ESTATE- ‍CO HAS ACQUIRED BENEFICIAL OWNERSHIP IN APPROXIMATELY 19.9 MILLION BEARER SHARES IN ACCENTRO, REPRESENTING 79.95% OF VOTING RIGHTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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