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BRIEF-BRT Apartments Agrees To Sell Property For More Than $97 Million
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#Financials
January 8, 2018 / 5:39 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-BRT Apartments Agrees To Sell Property For More Than $97 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Brt Apartments Corp:

* PRESS RELEASE - BRT APARTMENTS CORP. AGREES TO SELL MULTI-FAMILY PROPERTY FOR MORE THAN $97 MILLION

* BRT APARTMENTS - ENTERED INTO A CONTRACT TO SELL FOUNTAINS APARTMENTS, A 542 UNIT PROPERTY LOCATED IN PALM BEACH GARDENS, FLORIDA, FOR ABOUT $97.3 MILLION

* BRT APARTMENTS CORP - ‍ESTIMATES THAT SHARE OF GAIN ON PROPERTY SALE, NET OF ITS SHARE OF MORTGAGE PREPAYMENT CHARGES, WILL BE ABOUT $20.5 MILLION ​

* BRT APARTMENTS - ‍ANTICIPATE IN SHORT-TERM, CO TO RECYCLE PROCEEDS FROM SALE INTO ACQUISITION OPPORTUNITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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