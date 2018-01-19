BRIEF-BT Group Says Court Rules On Index For BTPS Pension Increases

Jan 19 (Reuters) - Bt Group Plc:
* HIGH COURT HANDED DOWN JUDGMENT ON FRIDAY WHICH CONFIRMS THAT IT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE TO CHANGE FROM RPI TO ANOTHER INDEX
* “DISAPPOINTED WITH DECISION AND WILL NOW CONSIDER JUDGMENT IN DETAIL IN ORDER TO DECIDE NEXT STEPS”
* RELEVANT INDEX FOR PENSION INCREASES FOR MEMBERS IN SECTIONS A AND B OF BTPS REMAINS UNCHANGED AS CONSUMER PRICE INDEX
* CONTINUE TO REVIEW FUTURE PENSION BENEFITS UNDER OUR MAIN DEFINED BENEFIT AND DEFINED CONTRIBUTION SCHEMES IN UK
* TRIENNIAL VALUATION IS PROCEEDING; STILL EXPECT TO COMPLETE VALUATION IN FIRST HALF OF 2018 CALENDAR YEAR
* HAVE JUST COMPLETED A CONSULTATION WITH AFFECTED EMPLOYEES AND ARE NOW CONSIDERING THEIR FEEDBACK BEFORE CONCLUDING REVIEW Source text for Eikon: Further company coverage: