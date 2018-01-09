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BRIEF-Buwog buys N. Germany portfolio
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#Financials
January 9, 2018 / 9:31 AM / 2 days ago

BRIEF-Buwog buys N. Germany portfolio

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Buwog:

* ‍BUWOG GROUP HAS ACQUIRED AN EXTENSIVE PORTFOLIO OF RESIDENTIAL AND COMMERCIAL REAL ESTATE IN METROPOLITAN REGION OF HANNOVER AND BREMEN AS WELL AS IN KIEL, LÜBECK AND LÜNEBURG​

* ‍PURCHASE AMOUNTS TO A TOTAL OF 693 RESIDENTIAL UNITS, 32 COMMERCIAL UNITS AND 386 PARKING SPACES. REAL ESTATE PACKAGE TOTALLING 34 PROPERTIES HAS A TOTAL FLOOR AREA OF AROUND 41,300 SQM​

* ‍CURRENT VACANCY RATE IS 6%. AVERAGE ACTUAL RENT IS EUR 7.36 / SQM​

* ‍WE WILL ALSO ENHANCE ATTRACTIVENESS AND REDUCE VACANCIES TO 2%​

* ‍CONFIDENTIALITY ON PRICE OF TRANSACTION AND BUYERS REPRESENTED BY PMM PARTNERS HAS BEEN AGREED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Shadia Nasralla)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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