FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 days ago
BRIEF-BVB rejects FC Barcelona's offer for transfer of Ousmane Dembélé
#NorthKorea
#Trump
#Brexit
#Economy
#Science
#Technology
#Sport
Sections
Featured
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
August 10, 2017 / 2:05 PM / 3 days ago

BRIEF-BVB rejects FC Barcelona's offer for transfer of Ousmane Dembélé

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - BVB

* DGAP-ADHOC: TRANSFER RUMORS ABOUT THE BVB PLAYER OUSMANE DEMBÉLÉ

* BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA HAS HELD A MEETING WITH CATALAN FOOTBALL CLUB FC BARCELONA ABOUT A POSSIBLE TRANSFER OF BVB PLAYER OUSMANE DEMBÉLÉ TO FC BARCELONA

* FC BARCELONA SUBMITTED A BID WHICH DID NOT CORRESPOND TO PLAYER'S FOOTBALLING VALUE AND STATUS AS WELL AS TO CURRENT ECONONOMIC MARKET SITUATION OF EUROPEAN TRANSFER MARKET

* BVB THEREFORE REJECTED THIS OFFER

* AS THERE IS NO OTHER OFFER FROM FC BARCELONA TO DATE, A TRANSFER OF PLAYER TO FC BARCELONA IS AT PRESENT NOT MORE THAN LIKELY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.