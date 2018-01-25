BRIEF-Byline Bancorp Q4 Loss Per Share $0.03

Jan 25 (Reuters) - Byline Bancorp Inc:
* BYLINE BANCORP, INC. REPORTS FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.24 EXCLUDING ITEMS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.23 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NET INTEREST INCOME FOR Q4 OF 2017 WAS $32.2 MILLION, AN INCREASE OF $739,000 FROM $31.4 MILLION FOR Q3 OF 2017
* Q4 2017 FINANCIAL RESULTS INCLUDE $7.2 MILLION, OR $0.24 PER DILUTED SHARE, IN EXPENSE AS A RESULT OF TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage: