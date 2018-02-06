BRIEF-Cabot Corp Reports Q1 Loss Per Share $1.98

Feb 6 (Reuters) - Cabot Corp:
* QTRLY NET LOSS HAS AN AFTER-TAX CHARGE OF $180 MILLION FROM CERTAIN ITEMS MOSTLY COMPRISED OF TAX CHARGE ASSOCIATED WITH TAX ACT
* EXPECTS REINFORCEMENT MATERIALS “WILL BENEFIT FROM CALENDAR YEAR 2018 CUSTOMER AGREEMENTS” ALONG WITH FIRM SPOT MARKET IN EUROPE, ASIA
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.78 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CABOT - EXPECT PURIFICATION SOLUTIONS TO “BENEFIT FROM CONTINUED MOMENTUM IN SPECIALTY APPLICATIONS”
* EXPECT PURIFICATION SOLUTIONS “WILL BE CHALLENGED BY CONTINUED COMPETITIVE ECS PRICING” Source text for Eikon: Further company coverage: