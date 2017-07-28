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10 days ago
BRIEF-Caixabank H1 net profit up 31.6 pct YoY; upgrades guidance for NII and fees
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July 28, 2017 / 5:31 AM / 10 days ago

BRIEF-Caixabank H1 net profit up 31.6 pct YoY; upgrades guidance for NII and fees

Reuters Staff

1 Min Read

July 28 (Reuters) - CAIXABANK SA:

* H1 NET INTEREST INCOME 2.35 BILLION EUROS VERSUS 2.04 BILLION EUROS YEAR AGO

* Q2 NET PROFIT 436 MILLION EUROS

* H1 NET PROFIT 839 MILLION EUROS VERSUS 638 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q2 NET INTEREST INCOME 1.20 BILLION EUROS

* NPLS 6.5 PERCENT AT END-JUNE

* COMMON EQUITY TIER 1 RATIO FULLY LOADED 11.5 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 11.5 PERCENT AT END-MARCH

* RETURN ON TANGIBLE EQUITY (ROTE) 6.5 PERCENT AT END-JUNE

* BPI CONTRIBUTES 77 MILLION EUROS TO THE CAIXABANK GROUP'S EARNINGS IN THE PAST FIVE MONTHS

* GUIDANCE IN NII AND FEES UPGRADED TO MID-SINGLE DIGIT GROWTH AFTER H1 PERFORMANCE Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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