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February 7, 2018 / 6:28 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Calian Group Q1 SHR C$0.52

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Calian Group Ltd:

* CALIAN REPORTS FIRST QUARTER RESULTS

* COMPANY REPORTED REVENUES FOR QUARTER OF $75.8 MILLION, A 10% INCREASE

* EXPECT REVENUES FOR FISCAL 2018 TO BE IN RANGE OF $290 MILLION TO $310 MILLION, NET PROFIT IN RANGE OF $1.90 TO $2.20 PER SHARE

* ‍NET PROFIT FOR Q1 WAS $0.52 PER SHARE

* ‍TRADITIONAL MARKETS IN WHICH CALIAN OPERATES ARE “STABLE​”

* ALL AMOUNTS ARE IN C$

* ‍“EXPECTS ORGANIC REVENUE AND EARNINGS GROWTH IN MOST OR ALL OF ITS SERVICE LINES”​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW C$2.07, REVENUE VIEW C$300.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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