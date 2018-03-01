FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Commentary
March 1, 2018 / 10:45 AM / a day ago

BRIEF-Canadian Natural Resources Limited Announces Qtrly Earnings Per Share $0.32

Reuters Staff

2 Min Read

March 1 (Reuters) - Canadian Natural Resources Ltd:

* CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED ANNOUNCES 2017 FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.46

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.36 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY EQUIVALENT PRODUCTION 1.02 MILLION BOE/D VERSUS 962,264 BOE/D

* CANADIAN NATURAL RESOURCES - 2018 NORTH AMERICA E&P CRUDE OIL AND NGL ANNUAL PRODUCTION GUIDANCE REMAINS UNCHANGED

* 2018 THERMAL IN SITU ANNUAL PRODUCTION GUIDANCE REMAINS UNCHANGED

* 2018 TOTAL NATURAL GAS ANNUAL PRODUCTION GUIDANCE REMAINS UNCHANGED

* 2018 INTERNATIONAL ANNUAL PRODUCTION GUIDANCE REMAINS UNCHANGED

* CANADIAN NATURAL RESOURCES SEES 2018 PRODUCTION LEVELS TO AVERAGE BETWEEN 815,000 AND 885,000 BBL/D OF CRUDE OIL AND NGLS

* CANADIAN NATURAL RESOURCES SEES 2018 PRODUCTION LEVELS TO AVERAGE BETWEEN 1,650 AND 1,710 MMCF/D OF NATURAL GAS, BEFORE ROYALTIES

* ANNUAL 2018 CAPITAL EXPENDITURES ARE TARGETED TO BE APPROXIMATELY $4.3 BILLION

* SEES Q1/18 PRODUCTION BEFORE ROYALTIES TO AVERAGE BETWEEN 821,000 AND 869,000 BBL/D OF CRUDE OIL AND NGLS

* SEES Q1/18 PRODUCTION BEFORE ROYALTIES TO AVERAGE BETWEEN 1,600 AND 1,650 MMCF/D OF NATURAL GAS

* CANADIAN NATURAL RESOURCES - AS OF APRIL 1 DIVIDEND PAYMENT, BOARD INCREASED QUARTERLY DIVIDEND BY 22% TO $0.335/SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.