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BRIEF-Canadian Solar Inc. Announces Receipt Of A Preliminary, Non-Binding "Going Private" Proposal Letter From CEO
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December 11, 2017 / 12:09 PM / a day ago

BRIEF-Canadian Solar Inc. Announces Receipt Of A Preliminary, Non-Binding "Going Private" Proposal Letter From CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Canadian Solar Inc:

* CANADIAN SOLAR INC. ANNOUNCES RECEIPT OF A PRELIMINARY, NON-BINDING “GOING PRIVATE” PROPOSAL LETTER FROM ITS CHAIRMAN, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND FORMATION OF AN INDEPENDENT SPECIAL COMMITTEE

* CANADIAN SOLAR INC. ANNOUNCES RECEIPT OF A PRELIMINARY, NON-BINDING “GOING PRIVATE” PROPOSAL LETTER FROM ITS CHAIRMAN, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND FORMATION OF AN INDEPENDENT SPECIAL COMMITTEE

* CANADIAN SOLAR - RECEIVED PROPOSAL LETTER TO ACQUIRE ALL SHARES OF CO NOT ALREADY BENEFICIALLY OWNED BY QU AND HANBING ZHANG FOR US$18.47 PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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