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January 2, 2018 / 12:09 PM / a day ago

BRIEF-Cannimed Therapeutics And Up Cannabis Inc Enter Definitive Supply Agreement For Medical Cannabis

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Cannimed Therapeutics Inc:

* CANNIMED THERAPEUTICS INC. AND UP CANNABIS INC. (WHOLLY-OWNED LICENSED PRODUCER OF NEWSTRIKE RESOURCES LTD.) ENTER DEFINITIVE SUPPLY AGREEMENT FOR MEDICAL CANNABIS

* CANNIMED THERAPEUTICS SAYS ANTICIPATED OVER COURSE OF INITIAL SUPPLY DEAL, CONTRACT COULD CONTRIBUTE ROUGHLY $15 MILLION IN REVENUE TO CO FROM OIL SALES

* CANNIMED THERAPEUTICS INC - TERM OF AGREEMENT IS 15 MONTHS, SUBJECT TO RENEWAL BY PARTIES

* CANNIMED THERAPEUTICS- UNDER TERMS OF AGREEMENT, UP CANNABIS TO PRODUCE, MAKE AVAILABLE TO CO UP TO 1,500 KG OF CANNABIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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