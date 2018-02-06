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February 6, 2018 / 11:16 AM / a day ago

BRIEF-Carillion needed 10 mln stg from government to prevent immediate collapse-CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Carillion:

* FORMER FD KHAN SAYS DIVIDENDS WERE A BOARD DECISION, BUT IT WOULD HAVE BEEN HELPFUL NOT THE PAY THE FINAL DIVIDEND

* INTERIM CEO COCHRANE SAYS SUSPENDING DIVIDEND COULD HAVE HELPED BUT WOULD NOT NECESSARILY HAVE AVERTED COLLAPSE

* INTERIM CEO COCHRANE SAYS IT WANTED 10 MILLION STG FROM GOVERNMENT TO SECURE MORE BANK FUNDING, CREATING A RUNWAY TO LAUNCH A RESCUE PLAN

* INTERIM CEO SAYS GOVERNMENT WAS LARGEST CUSTOMER, SO IT WAS NATURAL TO APPROACH GOV FOR FINANCIAL SUPPORT Further company coverage: (Reporting By London Bureau)

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