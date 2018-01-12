FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Carillion Says It Continues To Engage In Constructive Discussions With Financial, Other Stakeholders
Sections
Featured
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
U.S. ultimatum, new sanctions draw Iran threat
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 12, 2018 / 6:22 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Carillion Says It Continues To Engage In Constructive Discussions With Financial, Other Stakeholders

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Carillion Plc:

* UPDATE ON DISCUSSIONS WITH CREDITORS

* ‍MET WITH REPRESENTATIVES OF ITS CREDITOR GROUPS TO PRESENT ITS BUSINESS PLAN ON 10 JANUARY 2018​

* ‍SUGGESTIONS THAT CARILLION‘S BUSINESS PLAN HAS BEEN REJECTED BY STAKEHOLDERS ARE INCORRECT​

* ‍IT IS TOO EARLY TO PREDICT OUTCOME OF THESE DISCUSSIONS​

* CONTINUE TO ENGAGE IN CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH RANGE OF FINANCIAL AND OTHER STAKEHOLDERS REGARDING OPTIONS TO REDUCE DEBT, STRENGTHEN BALANCE SHEET​

* EXPECTS AGREEMENT IS LIKELY TO INVOLVE RAISING OF NEW CAPITAL AND CONVERSION OF EXISTING FINANCIAL INDEBTEDNESS TO EQUITY WHICH WOULD RESULT IN SIGNIFICANT DILUTION TO EXISTING SHAREHOLDERS​

* ‍IN CONSTRUCTIVE DIALOGUE IN RELATION TO ADDITIONAL SHORT TERM FINANCING WHILE LONGER TERM DISCUSSIONS ARE CONTINUING​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.