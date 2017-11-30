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BRIEF-Carl Icahn Says Prepared To Initiate Litigation Against SandRidge Energy On Poison Pill
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November 30, 2017 / 3:33 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Carl Icahn Says Prepared To Initiate Litigation Against SandRidge Energy On Poison Pill

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Sandridge Energy Inc:

* CARL ICAHN DELIVERS LETTER TO SANDRIDGE ENERGY INC - SEC FILING

* CARL ICAHN SAYS HE HAS NO CURRENT PLANS OR PROPOSALS TO TAKE ANY ACTIONS WITH RESPECT TO SANDRIDGE ENERGY

* CARL ICAHN - HOWEVER, CONTINUALLY EVALUATING APPROACH TO ICAHN‘S INVESTMENT IN SANDRIDGE ENERGY AND CONSIDERING ALL OPTIONS

* CARL ICAHN‘S LETTER RELATED TO SANDRIDGE ENERGY‘S PROPOSED ACQUISITION OF BONANZA CREEK ENERGY AND ADOPTION OF POISON PILL

* CARL ICAHN SAYS PREPARED TO INITIATE LITIGATION AGAINST SANDRIDGE ENERGY ON THE POISON PILL ISSUE

* CARL ICAHN - CURRENTLY CONSIDERING POSSIBILITY OF TAKING ONE OR MORE OF CERTAIN ACTIONS RELATED TO SANDRIDGE'S PROPOSED BONANZA CREEK ACQUISITION Source text: (bit.ly/2j3x9eE) Further company coverage:

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