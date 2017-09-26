BRIEF-Carmat reports H1 operating expenses of 14.7 million euros

Sept 26 (Reuters) - CARMAT:
* CONFIRMATION OF OBJECTIVE OF COMPLETING PIVOTAL STUDY AT END OF 2018
* OPERATING EXPENSES IN LINE WITH THE ACCELERATION OF THE COMPANY’S INDUSTRIAL DEVELOPMENT
* H1 TOTAL OPERATING INCOME EUR 7,000 VERSUS EUR 96,827 YEAR AGO
* H1 NET LOSS EUR 14.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 10.2 MILLION YEAR AGO
* FINANCIAL RESOURCES WILL ENABLE COMPANY TO CONTINUE ITS INDUSTRIAL AND CLINICAL DEVELOPMENT UNTIL BEGINNING OF Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)