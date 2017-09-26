FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Carmat reports H1 operating expenses of 14.7 million euros
Sections
Featured
UK annual retail sales growth slows to weakest since 2013
economy
UK annual retail sales growth slows to weakest since 2013
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
China's economy shows solid momentum as party meets
china's party congress
China's economy shows solid momentum as party meets
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
September 26, 2017 / 4:10 PM / in 23 days

BRIEF-Carmat reports H1 operating expenses of 14.7 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - CARMAT:

* ‍CASH POSITION OF EUR 19.9 MILLION AT JUNE 30, 2017​

* ‍CONFIRMATION OF OBJECTIVE OF COMPLETING PIVOTAL STUDY AT END OF 2018​

* OPERATING EXPENSES IN LINE WITH THE ACCELERATION OF THE COMPANY’S INDUSTRIAL DEVELOPMENT

* H1 TOTAL OPERATING INCOME EUR 7,000 VERSUS EUR 96,827 YEAR AGO

* H1 NET LOSS EUR 14.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 10.2 MILLION YEAR AGO

* ‍CARMAT RECORDED NO REVENUE OVER FIRST HALF OF 2017​

* ‍FINANCIAL RESOURCES WILL ENABLE COMPANY TO CONTINUE ITS INDUSTRIAL AND CLINICAL DEVELOPMENT UNTIL BEGINNING OF Q2 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.