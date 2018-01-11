FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Carrefour Announces Strategic Partnership With Showroomprivé
Sections
Featured
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
Trump denies offensive language on immigration
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
January 11, 2018 / 5:49 PM / a day ago

BRIEF-Carrefour Announces Strategic Partnership With Showroomprivé

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Showroomprive:

* CARREFOUR ANNOUNCES A STRATEGIC PARTNERSHIP WITH SHOWROOMPRIVÉ AND ACQUIRES A C.17% STAKE IN THE COMPANY

* ‍CARREFOUR WILL ACQUIRE C. 17% OF SHARE CAPITAL OF SHOWROOMPRIVÉ FROM CONFORAMA, A SUBSIDIARY OF STEINHOFF GROUP​

* CARREFOUR‘S EQUITY INVESTMENT IN SHOWROOMPRIVÉ WILL BE OFF-MARKET ACQUISITION OF BLOCK OF SHARES OWNED BY CONFORAMA

* ‍CARREFOUR‘S EQUITY INVESTMENT IN SHOWROOMPRIVÉ WILL BE AT PRICE OF 13.5 EUROS PER SHARE, FOR A TOTAL AMOUNT OF C. 79 MILLION EUROS​

* ‍ADDITIONAL PAYMENT TO BE MADE BY CARREFOUR TO CONFORAMA, IF CARREFOUR LAUNCHES TAKEOVER BID FOR CO WITHIN 18 MONTHS OF TRANSACTION​ COMPLETION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.