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January 23, 2018 / 9:14 AM / a day ago

BRIEF-Carrefour CEO says recovery of French business is priority

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - Carrefour CEO Aexandre Bompard tells anews conference:

* CEO SAYS LOOKING FOR BUYERS FOR 273 DIA STORES, IF CANNOT FIND INVESTORS, STORES WILL BE CLOSED

* CEO SAYS TO DISPOSE OF NON-STRATEGIC ASSETS WORTH 500 MILLION EUROS

* CEO SAYS HAS NO PLANS TO CLOSE ANY HYPERMARKETS, WILL REDUCE SIZE OF SOME HYPERMARKETS

* CEO SAYS TO REVAMP ALL ITS INTERNET SITES, WILL HAVE ON SINGLE WEBSITE BY COUNTRY

* CEO SAYS TO OPEN 170 NEW DRIVE CLICK & COLLECT POINTS BY END 2018

* CEO SAYS TARGETS 5 BILLION EUROS IN ORGANIC FOOD SALES BY 2022 VERSUS 1 BILLION EUROS NOW

* CEO SAYS RECOVERY OF FRENCH BUSINESS IS PRIORITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Dominique Vidalon)

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