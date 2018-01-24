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January 24, 2018 / 2:21 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-CAS Group Delivers Letter To The Stockholders Of Aviragen

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Aviragen Therapeutics Inc:

* CAS GROUP DELIVERS LETTER TO THE STOCKHOLDERS OF AVIRAGEN

* CAS GROUP SAYS PROPOSED MERGER BETWEEN AVIRAGEN AND VAXART NOT IN BEST INTERESTS OF STOCKHOLDERS OF AVIRAGEN

* CAS GROUP - “BELIEVE VAXART‘S TRUE VALUE IS LOWER THAN THAT INDICATED IN PROPOSED MERGER”

* CAS GROUP SAYS “‍BELIEVE VAXART‘S TRUE VALUE IS LOWER THAN THAT INDICATED IN PROPOSED MERGER AND THAT VAXART IS NOT READY TO BE A PUBLIC COMPANY”​

* CAS GROUP - DIGIRAD CORP, EAST HILL MANAGEMENT, THOMAS CLAY (COLLECTIVELY CAS GROUP) OWN ABOUT 8.3 PERCENT OF OUTSTANDING AVIRAGEN SHARES

* CAS GROUP - HAS NOMINATED A SLATE OF DIRECTORS FOR AVIRAGEN‘S BOARD Source text for Eikon: Further company coverage:

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