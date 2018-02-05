BRIEF-Catalent Posts Q2 Loss Per Share $0.16

Feb 5 (Reuters) - Catalent Inc:
* FY‘18 GUIDANCE RAISED
* QTRLY REVENUE OF $606.3 MILLION INCREASED 25% AS-REPORTED, OR 22 PCT IN CONSTANT CURRENCY FROM PRIOR-YEAR PERIOD
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.33, REVENUE VIEW $567.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $2.41 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 ADJUSTED NET INCOME IN RANGE OF $212 MILLION TO $232 MILLION
* EXPECTS SELF-FUNDED CAPITAL EXPENDITURES IN RANGE OF $152 MILLION TO $165 MILLION IN 2018
* WETTENY JOSEPH IS SUCCEEDING MATT WALSH, WHO ANNOUNCED DECISION TO LEAVE CO TO ASSUME POSITION OF CFO OF ALLERGAN PLC Source text for Eikon: Further company coverage: