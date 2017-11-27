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BRIEF-Catalyst Pharma Posts Positive Top-Line Results From Second Phase 3 Clinical Trial Of Firdapse
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#Regulatory News - Americas
November 27, 2017 / 11:57 AM / in a day

BRIEF-Catalyst Pharma Posts Positive Top-Line Results From Second Phase 3 Clinical Trial Of Firdapse

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Catalyst Pharmaceuticals Inc:

* CATALYST PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM SECOND PHASE 3 CLINICAL TRIAL OF FIRDAPSE® IN PATIENTS WITH LAMBERT-EATON MYASTHENIC SYNDROME

* CATALYST PHARMACEUTICALS INC - ‍TREATMENT WITH FIRDAPSE ACHIEVED STATISTICAL SIGNIFICANCE FOR CO-PRIMARY ENDPOINTS AND SECONDARY ENDPOINT​

* CATALYST PHARMACEUTICALS INC - ‍POSITIVE RESULTS TO SUPPORT PLANNED NDA SUBMISSION IN Q1 OF 2018​

* CATALYST PHARMACEUTICALS INC - ‍FIRDAPSE WAS SAFE AND WELL TOLERATED BY PATIENTS IN TRIAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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