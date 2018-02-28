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February 28, 2018 / 9:10 AM / a day ago

BRIEF-Catena: Amount Of Two Remaining Earn-Out Payments Reduced To $17.0 MILLION​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - CATENA MEDIA PLC:

* CATENA MEDIA AGREES ON AMENDED AND ADVANTAGEOUS TERMS FOR THE ACQUISITION OF AFFILIATE ASSETS IN THE US

* ‍PARTIES AGREED EARN-OUT CALCULATION WILL BE LIMITED TO REVENUES FROM REGULATED ASSETS IN NEW JERSEY AND NEVADA​

* ‍TOTAL AMOUNT OF TWO REMAINING EARN-OUT PAYMENTS HAS BEEN REDUCED FROM A TOTAL OF USD 34.5 MILLION TO A TOTAL OF USD 17.0 MILLION​

* ‍CATENA MEDIA WILL BE ENTITLED TO EXERCISE CALL OPTION ALSO AFTER 5 YEARS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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