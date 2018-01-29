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January 29, 2018 / 6:48 AM / 2 days ago

BRIEF-Cattolica Assicurazioni Sees Operating Profit in 2020 at EUR 375-400 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Cattolica Assicurazioni:

* SAYS SEES OPERATING PROFIT AT 2020 AT 375-400 MILLION EURO, UP MORE THAN 60% VERSUS 2016

* SAYS SEES SOLVENCY II RATIO BETWEEN 160% AND 180% AT 2020

* GROSS WRITTEN PREMIUMS WILL INCREASE BY 64% WITH EXPECTED TOTAL PREMIUMS AT EUR 7.6- 8 BILLION AT 2020

* SEES NON-LIFE PREMIUMS AT EUR 2.4- 2.6BLN (+27%) AT 2020

* SEES LIFE PREMIUMS BETWEEN EUR 5.2-5.4 BILLION AT 2020 (+91%)

* SAYS SEES DIVIDEND PER SHARE UP BY ABOUT 50% IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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