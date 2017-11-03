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November 3, 2017 / 4:21 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS OCTOBER 2017 TRADING VOLUME

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 3 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS OCTOBER 2017 TRADING VOLUME

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - ‍TOTAL OPTIONS VOLUME FOR OCT WAS 151.2 MILLION CONTRACTS VERSUS 123.7 MILLION CONTRACTS

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - ‍TOTAL OPTIONS AVERAGE DAILY VOLUME FOR OCT WAS 6.9 MILLION CONTRACTS VERSUS 5.9 MILLION CONTRACTS ​

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - FOR OCT TOTAL FUTURES VOLUMES WAS 5.9 MILLION CONTRACTS VERSUS 4.9 MILLION CONTRACTS‍​

* CBOE GLOBAL MARKETS INC - ‍TOTAL FUTURES AVERAGE DAILY VOLUME FOR OCT WAS 267,000 CONTRACTS VERSUS 234,000 CONTRACTS ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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