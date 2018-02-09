FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Singapore Airshow
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
#Financials
February 9, 2018 / 12:58 PM / Updated a day ago

BRIEF-CBOE Global Markets Reports Q4 EPS Of $2.26

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Cboe Global Markets Inc:

* CBOE GLOBAL MARKETS REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $2.26

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.87 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 REVENUE $265.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $267.2 MILLION

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.87

* BATS INTEGRATION ON TRACK; REALIZED COST SYNERGIES OF APPROXIMATELY $25 MILLION IN 2017

* BATS INTEGRATION ON TRACK

* QTRLY TOTAL U.S. EQUITIES FUTURES ADV OF 285,000 VERSUS 236,000 LAST YEAR

* CBOE GLOBAL MARKETS - Q4 TAX RATE INCLUDES IMPACT OF ONE-TIME BENEFIT OF $191.5 MILLION FROM RE-MEASUREMENT OF DEFERRED TAX POSITIONS

* CAPITAL EXPENDITURES ARE PROJECTED TO BE IN RANGE OF $50 MILLION TO $55 MILLION FOR FY 2018

* ADJUSTED OPERATING EXPENSES ARE EXPECTED TO BE IN A RANGE OF $420 MILLION TO $428 MILLION FOR FY 2018

* CBOE GLOBAL MARKETS QTRLY TOTAL COMPANY OPTIONS ADV 7.03 MILLION VERSUS 6.48 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.